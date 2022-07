Salernitana-Schalke 04 0-0: pareggio a reti bianche per i granata

WORGL - La Salernitana di Davide Nicola scende in campo per il primo test stagionale in preparazione alla nuova stagione. A Worgl l'avversario è di livello, lo Schalke 04, appena ritornato in Bundesliga. Classico 3-5-2 per i granata con Sepe in porta. Il trio difensivo è composto da Jaroszynski, Gagliolo e Fazio. Sulle fasce Capezzi e Mazzocchi, con al centro Bohinen, Mamadou Coulibaly e Radovanovic. In avanti Ribery a supporto di Kristoffersen. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 in una gara piuttosto equilibrata. Lo Schalke va pià vicino al vantaggio ma la Salernitana ha retto bene. Il secondo tempo va via sulla falsariga dei primi 45 minuti. La Salernitana di Nicola pareggia 0-0 contro lo Schalke 04 in un buon test giocato dalle due formazioni.