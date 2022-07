Bonazzoli: "Salernitana? Era la mia prima scelta. Non vedo l'ora di iniziare"

SALERNO - Federico Bonazzoli torna alla Salernitana e questa volta lo fa a titolo definitivo, legandosi al club di Iervolino fino al 2026. L'attaccante ex Sampdoria, ha raggiunto ieri sera i compagni nel ritiro austriaco ed ha rilasciato in mattinata ai canali ufficiali del club alcune dichiarazioni. Eccole nel dettaglio: "Prima di tutto ringrazio il presidente e i tifosi per l'accoglienza, ho sempre voluto fortemente tornare alla Salernitana. E' sempre stata la mia prima scelta e sono contento e orgoglioso di iniziare la seconda stagione con questa maglia. A Salerno mi sono sempre sentito a casa, amato e benvoluto. Tornare era il minimo che potessi fare. Non vedo l'ora di poter riabbracciare i tifosi ed esultare di nuovo con loro. La Salernitana è sempre stata nella mia testa, ho seguito tutto sin dall'inizio, sta nascendo un bel gruppo e una bella squadra. Ora dobbiamo lavorare e pedalare per farci trovare pronti il prima possibile. Cercheremo di fare 40 punti il prima possibile e poi vedremo dove potremo arrivare".