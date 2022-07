SALERNO - Piccola buona notizia in casa Salernitana. Come recita il comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club granata rende noto che "in data odierna Matteo Lovato si è sottoposto a visita ortopedica di controllo con il Prof. Santucci presso Villa Stuart che ha scongiurato l’intervento chirurgico. Il calciatore seguirà un programma di lavoro fisioterapico specifico a Salerno". Il difensore aveva riportato un infortunio alla caviglia nell'amichevole giocata contro il Cracovia.