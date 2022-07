Salernitana ok a metà: 1-0 alla Reggina ma va ko con l'Adana

SALERNO - Il primo triangolare Angelo Iervolino se lo aggiudica l'Adana Demirspor, squadra turca in cui milita Mario Balotelli. Nella prima partita in programma, la Reggina aveva battuto di misura i turchi con una rete di Liotti, ma secondo dei tre match da 45', l'Adana si è imposta per 3-1 sulla Salernitana. Nell'ultimo incontro, quindi, alla Reggina sarebbe servito un pari per aggiudicarsi il trofeo, mentre la Salernitana aveva bisogno di una larga vittoria: il risultato finale, 1-0 firmato Kristoffersen, non soddisfa nessuno dei due requisiti: trofeo all'Adana.