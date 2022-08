Salernitana rimaneggiata per l'esordio in Coppa Italia

SALERNO - Per l'esordio in Coppa Italia il tecnico della Salernitana Davide Nicola dovrà fare i conti con 8 assenze. Spicca, tra queste, quella di Mazzocchi, che in settimana sembrava essersi ripreso, ma ha avuto un nuovo risentimento muscolare. Mazzocchi è anche al centro delle voci di mercato: lo Spezia ha proposto uno scambio con Maggiore più circa due milioni. E sembra complesso che Mazzocchi rimanga. Per la gara di stasera si fanno complicate, alla luce delle assenze, le scelte in difesa e sulle corsie. Nicola potrebbe proporre un 3-5-2 con Kechrida e Sy laterali (ma in settimana è stato provato anche Valencia). E non si può escludere un 4-3-1-2 con Ribery dietro le punte.