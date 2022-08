Salernitana, Nicola: "Ci manca qualcosa per completare la rosa"

SALERNO - Ko di misura all'Arechi per la Salernitana. Alla Roma di Josè Mourinho è bastato il gol di Bryan Cristante nel primo tempo per avere ragione dei campani. Nel post-gara l'allenatore dei granata, Davide Nicola, si è presentato ai microfoni di Dazn: "In questo momento posso dirmi soddisfatto perché abbiamo fatto un passo in avanti rispetto alla partita di Coppa Italia. La squadra ha giocato in maniera ordinata contro una squadra forte, con giocatori che hanno vinto trofei. Noi abbiamo ancora qualcuno che deve ritrovare la forma migliore, qualcuno è arrivato qualche giorno fa. Il nostro progetto tecnico-tattico va completato. Peccato, potevamo sfruttare meglio qualche situazione di ripartenza". Prosegue Nicola: "Ci è mancato l'ultimo passaggio, la scelta. Col passare dei minuti abbiamo perso lucidità. E' chiaro che in questo momento non siamo al top della condizione, com'è normale che sia. Mi è piaciuto però lo spirito, la voglia di proporre gioco. Per noi è importante trovare quest'organizzazione. Dobbiamo ancora completarci, quindi manca ancora qualcosa".