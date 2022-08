Salernitana, proseguono gli allenamenti: out Ribery, Pirola e Kastanos

SALERNO - Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale la Salernitana fa sapere che "sono ripresi questa mattina presso il C.S. “Mary Rosy” gli allenamenti. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione atletico prima di essere impegnati con un lavoro tattico. L’allenamento è terminato con una partita finale ed esercitazioni su palle inattive. Bohinen e Lovato hanno svolto un lavoro atletico specifico. Ribery non ha preso parte all’allenamento a causa di un’infiammazione al ginocchio. Kastanos e Pirola non hanno preso parte alla seduta di allenamento a causa di sindrome influenzale. La seduta di rifinitura in vista della gara di sabato a Udine è fissata per domani alle ore 10:00".