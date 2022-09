Iervolino: “Se la Juve vuole rigiocarla, per noi non c’è problema”

La volete rigiocare? Non c'è problema. Anche il presidente della Salernitana , Danilo Iervolino , raccoglie la proposta di rigiocare Juve-Salernitana , terminata 2-2 domenica scorsa, ma con un chiaro errore di arbitro e Var sulla rete del 3-2 di Milik all'ultimo minuto. Il numero uno salernitano la pensa dunque come il direttore del Corriere dello Sport-Stadio , Ivan Zazzaroni , che durante Pressing aveva lanciato la proposta di ripetere la partita della sesta giornata di Serie A.

Iervolino ha rilasciato le sue dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma 'La Città del Pallone'. E ha detto: “Errore arbitrale in Juve-Salernitana? Se i bianconeri vogliono rigiocarla per noi non c'è problema”. Ricordiamo che a fine primo tempo i granata erano in vantaggio per 2-0 con le reti di Candreva e Piatek su rigore. Nella ripresa, la rimonta Juve firmata da Bremer e da Bonucci su ribattuta da calcio di rigore al 90'. Pochi minuti dopo il clamoroso ribaltone con il colpo di testa vincente di Milik.

Tutti a centrocampo, dunque, dove però l'arbitro Marcenaro viene richiamato al Var da Banti. Si sospetta che Leonardo Bonucci, che peraltro non tocca palla e non ostacola neanche il portiere Sepe, sia in fuorigioco. Marcenaro decide di annullare tra le proteste generali. Successivamente, da altre immagini, si scoprirà che c'era Candreva a tenere in gioco tutti, ma queste sequenze non sarebbero state in possesso della sala Var.