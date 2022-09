SALERNO - Seduta mattutina di allenamento per la Salernitana. Al C.S. “Mary Rosy” il tecnico Nicola ha diretto una seduta aperta da una fase di attivazione fisica seguita da un lavoro di forza in palestra ed esercitazioni tecniche situazionali. L’allenamento si è concluso con partite a pressione. Fazio ha svolto un lavoro atletico specifico. Per domani è in programma una nuova seduta mattutina, appuntamento alle 10.30.