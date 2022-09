Salernitana, Bronn si è rilanciato e sogna il Mondiale

SALERNO - Dylan Bronn è uno dei veterani della nazionale tunisina, potendo già vantare 35 presenze dal 2017 a oggi. E' rimasto in panchina nell’amichevole di giovedì scorso vinta 1-0 dalla Tunisia contro le Isole Comore, spera di avere spazio domani sera al Parco di Principi di Parigi contro il Brasile. Bronn ha riconquistato la sua Nazionale proprio grazie all’ottimo avvio di campionato con la Salernitana. E spera di andare di nuovo ai Mondiali. Francese di nascita ma naturalizzato tunisino grazie alle origini materne, l’ex Metz è diventato ben presto uno dei punti fermi della difesa di Davide Nicola. Fin qui ha sempre giocato da titolare e per tutta la gara, lasciando il posto a Valencia solo nel quarto d’ora conclusivo della partita di Bologna. Il ritorno in gruppo di Lovato aumenta la concorrenza nella linea difensiva, ma contro il Sassuolo la presenza di Bronn non dovrebbe essere in discussione. In queste prime 7 giornate in serie A il difensore ha impressionato per la fisicità e la capacità di rendersi pericoloso nel gioco aereo. La partecipazione ai Mondiali in Qatar e la salvezza con la Salernitana sono i suoi obiettivi stagionali. Con il club granata ha firmato un contratto fino al 2025. E adesso, non resta che aspettare...chi vivrà, vedrà.