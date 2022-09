Muro Salernitana, ci pensa Lovato

SALERNO - Nelle ultime tre uscite la Salernitana ha incassatio sei reti: e in vista della gara con il Sassuolo il tecnico Nicola punta a registrare la difesa. E un'arma in più per il tecnico granata sarà il rientro di Lovato, anche perché Fazio, scontata la squalifica, lavora ancora a parte per un fastidio alla caviglia che lo tiene in grande dubbio per i neroverdi. Ipotizzando il mancato recupero di Fazio (che sembra comunque scontato), Nicola dovrà scegliere quattro giocatori tra i 5 a disposizione, vale a dire Lovato, Bronn, Daniliuc, Gyomber e Radovanovic. Tra questi l'unico sicuro di un posto è attualmente Daniliuc: centrale se Nicola non forzerà Radovanovic dopo l'infortunio, braccetto destro se il tecnico decidesse di rilanciare subito il serbo. Per il centrale di sinistra la lizza è tra Lovato e Gyomber: il secondo spera nella conferma, il primo sta bene e vuole esserci. Non è esclusa l'ipotesi staffetta tra i due.