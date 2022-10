Salernitana, furia Iervolino: si pensa a De Rossi 

Un crollo totale, quello della Salernitana contro il Sassuolo. Un 5-0 che lascia (e come potrebbe essere altrimenti?) una coda polemica tutta interna alla società. Il campanello d'allarme scatta inevitabilmente in casa granata dopo il secondo ko di fila. Preoccupa e molto l'atteggiamento della squadra e il fatto che, almeno per il momento, con la guida di Nicola i giocatori non riescono a competere per essere i migliori della parte destra della classifica come auspicato all'inizio della stagione dal presidente Iervolino e dai tifosi. C'è poco da salvare quando il migliore della tua squadra è il portiere, senza il quale il passivo del primo tempo avrebbe potuto essere più pesante del doppio svantaggio.