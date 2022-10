"Salernitana, Ribery sta per ritirarsi dal calcio"

PARIGI (Francia) - L'Equipe non ha dubbi, Franck Ribery (39 anni) sta per ritirarsi. Il quotidiano francese riporta che l'ex Bayern Monaco potrebbe aver giocato il 14 agosto la sua ultima partita in carriera ovvero la prima di campionato tra Roma-Salernitana dove il francese è entrato nella ripresa giocando 36 minuti. Manca solo l'annuncio ufficiale per decretare il ritiro del giocatore costretto ad arrendersi al dolore alle ginocchia. Assente da metà agosto, Ribery ha svolto diversi esami che hanno portato alla stessa conclusione: le ginocchia non lo sostengono più in quanto prive di cartilagine. Questo non ha fatto che aumentare sempre di più la sofferenza del giocatore che nei prossimi giorni comunicherà alla Salernitana la sua decisione. Ribery che, una volto risolto il contratto da giocatore con la squadra granata, potrebbe restare nell'orbita della società con un ruolo dirigenziale.