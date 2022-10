Salernitana, Nicola: "Si poteva fare meglio, ma la squadra è in crescita"

MILANO - Davide Nicola allenatore della Salernitana, ha commentato ai microfoni di Sky il ko di San Siro contro l'Inter. Nel dettaglio le sue parole: "Sono soddisfatto della prestazione della squadra. Oggettivamente l'Inter è molto forte e abbiamo provato a leggere al meglio i vari momenti della partita. Secondo me potevamo fare meglio sulla costruzione del gioco dal basso, l'abbiamo fatto meglio nel secondo tempo e poi il secondo sul gol abbiamo sbagliato, perchè era una palla che conoscevamo posiziondandoci in ritatdo. Nel complesso però sono soddisfatto, perchè la squadra ha tenuto bene il campo. Nei primi 20 minuti -ha continuato Nicola- abbiamo adottato una strategia e dopo un'altra. Dopo il gol subito la squadra ha alzato il baricentro ed è chiaro che queste cose vanno interpretate con la massima puntualità in uno stadio non facile da interpretare anche a livello emotivo. Lavorando così, la Salernitana arriverà a giocare in modo non solo produttivo, ma mostrando anche un gioco esteticamente piacevole".