Salernitana, Mazzocchi si opererà al ginocchio destro

SALERNITANA - Intervento in vista per Pasquale Mazzocchi: il giocatore si è infortunato con la Nazionale riportando un trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale mediale. La Salernitana ha oggi annunciato che il giocatore "in seguito ad ulteriori approfondimenti diagnostici e visita specialistica ortopedica, si sottoporrà nella giornata di domani ad intervento di ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nella giornata di domani al termine dell’intervento".