Salernitana, secondo ko in Turchia. Segna Bonazzoli ma l'Alanyaspor vince 3-1

ANTALYA (Turchia) - Arriva il secondo ko in amichevole per la Salernitana nel ritiro di Belek ad Antalya (Turchia). Dopo il tris subito cinque giorni fa dal Fenerbache, capolista nella Super Lig turca, i granata di Davide Nicola sono stati sconfitti dall'Alanyaspor (3-1) al "Alanya Oba Stadyumu". La formazione turca, nona in campionato e guidata in panchina da Francesco Farioli, ex preparatore dei portieri di Benevento e Sassuolo, ha battuto in rimonta la Salernitana, passata in vantaggio al 9' con Bonazzoli, bravo a insaccare di testa il cross dalla sinistra di Bradaric. Il pareggio dell'Alanyaspor arriva al 29' con l'attaccante egiziano Hassan. Al 3' della ripresa ecco il vantaggio turco con Karaca dagli sviluppi di un corner. Al 46' il definitivo 3-1 lo firma Doumbia. La Salernitana è scesa in campo con il solito 3-5-2. Davanti a Micai il trio difensivo composto da Lovato, Radovanovic e Fazio. Esterni a tutta fascia Sambia e Bradaric, Capezzi e Vilhena interni con Bohinen regista. In attacco Bonazzoli e Valencia. Nel secondo tempo sono entrati in campo Lassana Coulibaly, Candreva, Daniliuc, Botheim, Kastanos, Pirola, Kristoffersen, Motoc e Iervolino.