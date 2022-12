ROMA - Tutto a posto per Franck Ribery: il francese, operatosi ieri al ginocchio in Austria, ha postato sui propri social una foto che lo ritrae sul letto dell'ospedale con il pollice in su, a significare "tutto ok". Il tutto con il commento "El Hamdoulillah" (il francese si è convertito alla fede musulmana), vale a dire "Grazie a Dio". Il francese si è sottoposto all'intervento chirurgico per sistemare la cartilagine del ginocchio.