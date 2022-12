Salernitana, Ochoa: "Conosco bene Milik...ma occhio anche a Lozano"

SALERNO - Il nuovo portiere della Salernitana Memo Ochoa, si è presentato con queste parole a stampa e tifosi granata: "Punto al sesto campionato del mondo. Ho scelto la Salernitana perché mi dava la possibilità di giocare subito, in continuità con la Coppa del Mondo in Qatar. Quello italiano è il miglior campionato del mondo, l'ho sempre visto con grande attenzione. L'Italia è un Paese di grandi portieri. Darò il mio contributo alla Salernitana perché possa restare in A. Il Milan? È una grande squadra, ma con l'aiuto del nostro pubblico possiamo fare bene. Quali sono gli attaccanti italiani che temo di più? Rispetto tutti, ma non ho paura di nessuno. Certo, siamo in serie A e tutti gli attaccanti hanno grosse qualità. Inizieremo subito col Milan di Giroud e Leao. L'Inter ha Lautaro Martinez, conosco bene anche Milik della Juventus. Non posso non citare Lozano che è un mio compagno di squadra in nazionale".