Salernitana-Napoli, c’è già un caso tifosi

Dalle 9 di ieri mattina è iniziata la prevendita dei biglietti per Salernitana-Napoli in programma sabato prossimo all’Arechi. Per due giorni i possessori di Granata Card o Fidelity Card, sottoscritta entro il 31 dicembre scorso, hanno la prelazione per l'acquisto. Per i non residenti a Salerno e provincia, ma comunque possessori della card, è fatto obbligo di caricamento del biglietto su tessera. Domani alle 11 scatterà, invece, la vendita libera, ma solo per i residenti a Salerno e provincia. Questura di Salerno già da giorni al lavoro per il piano di prevenzione e ordine pubblico. Il decreto del Ministro Piantedosi, che riguarda «i residenti delle province di Napoli e Roma», era nell’aria. Venerdì scorso si è tenuto un pre-Gos, il Gruppo Operativo Sicurezza, e martedì o mercoledì ci sarà la riunione definitiva. Ma le indicazioni in vista del derby campano sembrano essere già abbastanza chiare.

Criticità

L’elemento di criticità riguarda il fatto che in provincia di Salerno ci sono molti tifosi del Napoli, soprattutto nell’area nord (agro nocerino-sarnese e Cava de’ Tirreni in particolare). È probabile, quindi, che un numero non trascurabile di persone acquisti regolarmente il biglietto, perché residente in provincia di Salerno, ma venga all’Arechi per tifare Napoli (anche nell’area sud i tifosi azzurri sono tanti). Già la scorsa stagione, nell’ottobre 2021 (benché con le limitazioni di capienza - 75% di quella totale - dettate dal Covid), accadde la stessa cosa in quanto la trasferta fu vietata ai tifosi del Napoli.

Zone cuscinetto

La Curva Nord, ovvero il Settore Ospiti, sarà ovviamente chiuso, ma l’intenzione della Questura sarebbe quella di prevedere due zone cuscinetto in Tribuna e nei Distinti, lato Curva Nord, dove poter fare eventualmente confluire quelli che verranno individuati prima o durante il match come tifosi azzurri. Ciò per consentire a tutti di vivere la gara in modo sereno, evitando tensioni. Questa zona cuscinetto, delimitata dagli steward, è già stata prevista in occasione della recente partita col Milan. Inoltre, è molto probabile che i cancelli dell’Arechi vengano aperti con largo anticipo rispetto alle 18, orario d’inizio del match, e che già dal mattino ci sia un massiccio impiego di forze dell’ordine proprio per presidiare percorsi sensibili e valutare gli arrivi dei tifosi nell’area dello stadio.