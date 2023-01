Nicola torna alla Salernitana: che imbarazzo per due giocatori

SALERNO - Il ritorno di Davide Nicola alla Salernitana è cosa fatta dopo appena due giorni. Il presidente Iervolino è stato indotto a fare marcia indietro da un insieme di elementi: dalla situazione ancora relativamente tranquilla in classifica alle difficoltà di trovare un degno sostituto, fino ad arrivare alla presa di posizione della squadra, che ha manifestato la propria volontà di continuare con Nicola, anche alla luce del bellissimo percorso dello scorso anno che aveva portato alla clamorosa salvezza. In rosa però come spesso capita, sembra esserci anche qualche voce meno contenta. Un segnale di come le opinioni su Nicola siano diverse lo danno le dichiarazioni rilasciate nella serata di ieri dall'agente di Sepe e Kastanos, Mario Giuffredi, che ha espresso parecchi dubbi su Davide Nicola."Nicola non doveva essere confermato la scorsa stagione -ha detto Giuffredi a TuttoSalernitana, programma di Sud Tv-. Bisogna ricordarsi che si è salvato grazie al pareggio del Venezia col Cagliari. Aveva complicato una grande rimonta. Non sarei ripartito con lui, non lo reputo un allenatore da progetto iniziale in Serie A e adatto a una piazza come Salerno. È un discreto allenatore che può subentrare ad annata in corso. Non discuto su come sono stati gestiti Sepe e Kastanos. Con il cipriota si è dimostrato però di poca personalità. Ha usato due pesi e due misure, dando tante opportunità a qualche giocatore ed a Kastanos gliene ha date poche. Sono allenatori di poca personalità". Parole molto pesanti quindi dell'agente di Sepe e Kastanos e che sicuramente li mettono in difficoltà col tecnico piemontese.