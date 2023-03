Ochoa, paura in volo: il pilota è costretto a un atterraggio di emergenza!

MAIORCA - Minuti concitati quelli vissuti da Guillermo Ochoa . Il portiere della Salernitana ha viaggiato in aereo per rispondere alla chiamata della nazionale tricolor. Il Messico dovrà affrontare Suriname e Giamaica nei prossimi due impegni del Gruppo A della League A della CONCACAF Nations League . Qualcosa però è andato storto nel primo volo, da Roma a Madrid . Ochoa ha vissuto attimi di paura, ma alla fine tutto si è risolto. Ed è stato proprio il 37enne portiere a rassicurare tutti con una storia pubblicata sul suo account ufficiale Instagram.

Atterraggio di emergenza a Maiorca

L'aereo, su cui viaggiava Ochoa, ha infatti subito un guasto meccanico, che ha costretto il pilota ad affettuare prontamente un atterraggio di emergenza a Maiorca. I passeggeri, tra cui Ochoa, hanno ascoltato le linee guida da seguire, previsto dal protocollo di impatto, in caso di possibile caduta. Insomma, come riferito dai media messicani, una decisione presa dal pilota in una situazione che poteva decisamente degenerare con conseguenze ben più gravi. Per fortuna tutto è andato come previsto, con l'aereo che ha effettuato l'atterraggio di emergenza a Maiorca senza problemi. Ochoa ha poi voluto ringraziare il pilota del volo con una storia pubblicata su Instagram: "Grazie capitano, eroe senza mantello".