Addio a Giorgio Viani, figlio del grande Gipo: così raccontò la nascita del 'Vianema'

In visita a Salerno nel 2019 per i cento anni della Salernitana, rivelò i dettagli che portarono il padre a ideare in granata un nuovo sistema di gioco e a spiegarlo poi alla squadra con degli stuzzicadenti sul tavolo di una trattoria