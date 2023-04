Salernitana, grave infortunio per Valencia: stagione a rischio

Le parole di Paulo Sousa

Il tecnico della Salernitana, Paulo Sousa, intanto è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della gara con il Sassuolo: "Domani ci attende una partita difficile contro una squadra con grande dinamica di gioco. Hanno qualità, possesso palla, ampiezza, profondità e contropiedi micidiali con esterni molto forti. Servirà attenzione dall’inizio alla fine, alta intensità senza palla e cercare di avere più possesso palla. Credo che siamo pronti a fare una partita importante con i nostri tifosi che ci spingeranno ad ottenere il risultato che vogliamo tutti. Il Sassuolo è un modello vincente in Italia, in questi ultimi anni hanno avuto un modello di gioco preferenziale acquistando e vendendo giocatori con criterio per dare crescita al club. Vanno fatti i complimenti a chi ha creato, pensato e sviluppato il progetto Sassuolo che permette loro di pensare anche all’Europa”.

Futuro? A fine stagione

“Il nostro pensiero in questo momento è esclusivamente sul Sassuolo, a fine campionato parleremo del nostro futuro. Sono molto contento di questa città, del Direttore, dei suoi collaboratori e di tutta la Società. Vedere una squadra che si deve salvare, che ho preso in un momento di grande difficoltà, conquistare punti in casa e in trasferta con continuità e consapevole di ciò che deve fare mi fa essere molto fiducioso. Siamo sempre stati in partita per vincere contro chiunque ad eccezione della prima partita contro la Lazio. Sicuramente ci sono dei momenti di gioco in cui dobbiamo ancora migliorare tanto. Per ottenere la vittoria dobbiamo fare un gol in più dei nostri avversari e per riuscirci dobbiamo avere maggiore incisività e concretezza”.

Siamo preparati per l'obiettivo

“Sono molto contento dei risultati a livello globale da quando sono arrivato, non dobbiamo dimenticarci che questa squadra è in Serie A da un anno e mezzo e deve salvarsi. Credo che la squadra stia dimostrando di essere preparata per raggiungere l’obiettivo. Ci manca qualche piccola cosa che può portarci ad ottenere la vittoria, per riuscirci dobbiamo credere nei nostri mezzi. In queste ultime partite abbiamo adottato tanti sistemi differenti, i giocatori stanno dimostrando grande intelligenza tattica e capacità di adattarsi a diversi moduli di gioco. Abbiamo un’ossatura importante ma possiamo cambiare sistema a gara in corso perché siamo una squadra dinamica. Tutti devono essere preparati per giocare in ogni posizione e dare il massimo capendo bene il momento della partita e ciò che serve”, ha concluso Sousa.