Salernitana, Paulo Sousa sul futuro: "Ho la mia idea"

SALERNO - Alla vigilia dell'ultima partita di campionato contro la Cremonese , è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore della Salernitana , Paulo Sousa . Ecco le sue parole: "Domani non ci sarà Fiorillo per un piccolo infortunio. La conferma di Ochoa ? Se vuoi avere successo nel tempo bisogna mantenere tutti i calciatori che possano garantire il raggiungimento degli obiettivi".

Futuro Paulo Sousa, le parole dell'allenatore

In casa Salernitana è anche il tempo di programmare il futuro. A precisa domanda Paulo Sousa ha risposto così: "Io ho la mia idea. So quello che questo club può e non può offrire, ma sono felice e contento di lavorare qui tutti i giorni, anche se su certe cose possiamo essere distanti. Amo vedere la crescita di ogni giocatore, il comportamento di squadra e il metodo di gioco. Sono tutti aspetti importanti per il futuro. Qui ho raccolto risultati che vanno oltre il risultato sportivo. Se vogliamo avere successe bisogna mantenere tutti i giocatori competitivi".