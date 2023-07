Salernitana, lite Mazzocchi-Coulibaly in allenamento: poi il chiarimento

Mettersi alle spalle lo spiacevole episodio odierno, soprattutto perchè avvenuto davanti a tanti bambini. Fortunatamente però, dopo il litigio del pomeriggio, dovuto pure alla foga agonistica del momento, i calciatori della Salernitana Pasquale Mazzocchi e Lassana Coulibaly ci hanno messo la faccia e hanno pubblicato le loro scuse tramite i canali ufficiali del club: “Chiediamo scusa a tutti i tifosi granata presenti all’allenamento pomeridiano per quanto accaduto tra di noi in campo. Ci dispiace particolarmente per i più piccoli che hanno raccolto un cattivo esempio di come si vive il calcio e lo sport. Tuttavia rinnoviamo il massimo impegno e la nostra unione per far sì che questa stagione sia piena di soddisfazioni. Avanti Bersagliera! Macte animo!”. I due saranno in ogni caso multati dalla società che, non ha affatto gradito l’episodio al pari dell’allenatore.