Salernitana: Dia il ribelle finisce ko

Si complicano le cose per Dia. La Federcalcio senegalese ha fatto sapere che il calciatore si è infortunato durante gli allenamenti. «Gli esami clinici ed ecografici hanno evidenziato una lesione al retto femorale», precisa la Federazione, che poi aggiunge che l’attaccante sarà indisponibile per almeno due settimane. Oggi Boulaye Dia rientrerà a Salerno, saltando l’amichevole con l’Algeria in programma stasera. L’ex Villareal sarà immediatamente sottoposto ad esami strumentali. Il giocatore, in un audio inviato ai dirigenti granata, aveva fatto riferimento ad un problema al quadricipite, ma non serio. L’infortunio si sarebbe verificato giovedì scorso. Poi nei vari video del Senegal in allenamento si continuava a scorgere Dia col gruppo, ma evidentemente erano immagini girate nei giorni precedenti. Prima di rispondere alla chiamata della sua Nazionale, Boulaye Dia non era stato convocato per la partita di Lecce per aver tenuto comportamenti non congrui con il difficile impegno di campionato. Un mal di testa prima e poi un risentimento al ginocchio gli avevano fatto saltare gli ultimi due allenamenti alla vigilia della trasferta pugliese. Di qui la mancata convocazione, successiva al rifiuto della Salernitana in merito alla proposta del Wolverhampton, che aveva chiesto in prestito il giocatore con diritto di riscatto a 18 milioni nelle ultime ore del calciomercato. Ora la lesione al retto femorale. Se la diagnosi dovesse essere confermata, Dia potrebbe saltare le gare contro Torino e Frosinone, forse anche quella con l'Empoli. Nel frattempo, il calciatore dovrà parlare col presidente Iervolino, che ha deciso di multarlo, per chiarire la questione legata alla mancata convocazione.