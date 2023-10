Salernitana, Sousa sorride: recuperato Candreva

SALERNO - La Salernitana, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, si appresta a sfidare il Monza con alcuni dubbi, soprattutto a centrocampo. Paulo Sousa dovrà sciogliere i nodi Bradaric-Mazzocchi sulle corsie esterne, senza dimenticare la possibile presenza di Coulibaly. C'è però un motivo per sorridere, visto il recupero di capitan Candreva che aveva saltato la gara con l'Inter. L'ex Lazio è in ballottaggio proprio con il centrocampista per una maglia da titolare: se non giocasse Coulibaly, Candreva potrebbe giocare accanto all'inamovibile Cabral con la coppia Legowski-Bohinen a centrocampo.