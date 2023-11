Salernitana, Inzaghi perde Ochoa: le condizioni del portiere

SALERNO - La sosta per gli impegni delle nazionali non porta buone notizie alla Salernitana, anzi. Con tutta probabilità Filippo Inzaghi non potrà avere a disposizione Memo Ochoa alla ripresa del campionato. Il portiere messicano, infatti, è uscito per infortunio dopo un violento scontro di gioco nella gara contro l'Honduras, con la gravità della situazione (distorsione acromioclavicolare destra oltre a edema muscolare) confermata anche da Ct del Messico Lozano che ha spiegato come sarà difficile rivederlo in campo così presto. Alla ripresa del campionato la Salernitana affronterà la Lazio e, quasi sicuramente, tra i pali andrà il secondo portiere Costil. Ochoa, quando tornerà in Italia, verrà sottoposto a nuovi controlli medici.