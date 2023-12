Iervolino furioso in conferenza: “Con molti giocatori avrò un pugno durissimo”

SALERNO - "È un momento di disagio e mi dispiace tantissimo per i tifosi. Siamo ultimi in classifica e non è una squadra costruita per stare lì. Ho speso tanti soldi in meno di due anni cercando di essere sempre presente, ho a cuore le sorti dei calciatori e almeno tre volte al giorno sono al telefono con i dirigenti per sapere cosa accade dal punto di vista lavorativo". Comincia così lo sfogo del presidente della Salernitana Danilo Iervolino , in una conferenza stampa convocata per parlare del delicato momento del club, all'ultimo posto in Serie A. "L'anno scorso abbiamo fatto un campionato importante e non meritiamo una squadra che non vuole sudare o abbia le gambe flaccide - ha proseguito -. Mi assumo le mie responsabilità perchè le scelte dei manager e dei giocatori spettano a me, ma ho preso gente di livello, da Nizza, Juve e Atalanta, non li ho pescati in Lega Pro. Non credo che la campagna acquisti abbia generato disvalore, è chi è rimasto che ha deluso tanto. Molti calciatori non amano la Salernitana e vorrebbero andare via, con salari altissimi e cartellini costosi. Rischia di essere la tomba di molti giocatori e con tanti di loro avrò un pugno durissimo . A gennaio manderò via chi non vuole restare , d'ora in poi prenderemo solo gente che ha una voglia matta di stare a Salerno. Qui c'è gente che si lagna dopo una sostituzione e un tutti contro tutti fatto di alibi è un grande problema".

Iervolino: "Poca riconoscenza, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte"

Iervolino ha poi spostato il focus sulla contestazione e sul post Bologna: "Primo tempo molle dove loro hanno approfittato di errori incredibili, negli ultimi 20' potevamo anche pareggiare ma le gare non sono un match a punti. C'è stata una grande contestazione e non voglio ricordare quello che ho fatto, sarebbe poco elegante. Però un bel gruppo di tifosi ha chiesto di parlare con la società e si è presentato il dottor Milan, che è l'amministratore delegato. I tifosi volevano me, ma io ero affranto e provato, non ho mancato di rispetto a nessuno. Ad ogni modo non mi aspettavo striscioni irriconoscenti e minacciosi, c'è una confusione diffusa. Qui a Salerno ho solo dato, non accetto compromessi o violenza: noi abbiamo bisogno dei tifosi e dobbiamo remare tutti dalla stessa parte".

Iervolino: "Inzaghi ha carta bianca. Mercato di gennaio? Valutiamo profili"

Sull'incontro con Inzaghi: "Il mister voleva parlarmi a quatt'occhi e davanti a un caffè, riflettendo sul momento di alcuni calciatori e anche io volevo capire alcune scelte. Gli ho detto di far scendere in campo chi ha voglia e cuore, senza pensare a nomi e gerarchie. È libero e ha carta bianca". Sul mercato di gennaio: "Sarò franco, dipende da quanti punti avremo e da chi vorrà venire qui. Abbiamo individuato qualche identikit in termine di caratteristiche e proveremo a concretizzare.