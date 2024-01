Salernitana-Juve non smette di far discutere. Subito dopo la partita, l'amministratore delegato dei campani Maurizio Milan aveva detto: "L'arbitro ci ha penalizzato, Gatti andava espulso (clicca QUI per le parole complete)". A distanza di due giorni, il Giudice Sportivo ha fatto chiarezza anche su quanto successo nel post partita andando a squalificare un preparatore atletico della Salernitana.