Salernitana, Inzaghi esonerato: l'annuncio ufficiale in arrivo

SALERNO - L'avventura di Pippo Inzaghi sulla panchina della Salernitana è giunta ai titoli di coda, con il club granata che dopo la pesante sconfitta incassata contro l'Empoli nello scontro salvezza all'Arechi ha deciso per l'esonero , il cui annuncio ufficiale è in arrivo.

Salernitana, esonerato Pippo Inzaghi

Subentrato a Paulo Sousa lo scorso ottobre, Inzaghi ha raccolto appena un punto nelle ultime sei giornate di campionato e la squadra è sempre più ultima in classifica, lontana 6 punti dalla zona salvezza. Una situazione che ha portato la Salernitana a rinforzarsi nel mercato di gennaio con gli arrivi di Jerome Boateng (titolare contro l'Empoli) e Manolas (in tribuna all'Arechi insieme all'altro ex romanista Fazio), per una corsa alla salvezza che la dirigenza affiderà a un nuovo tecnico.

Il post di Sabatini dopo il ko con l'Empoli

Dopo il ko contro l'Empoli queste le parole postate su Instagram dal direttore sportivo Walter Sabatini a corredo di un simbolico sfondo nero: "È stata una sconfitta dolorosa che ci scaraventa nel baratro. Ma risaliremo, non avrò altro pensiero nei prossimi mesi e non mi assolvo in nulla per quello che sta succedendo, la Salernitana è altro. Scusate".