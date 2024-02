Liverani, il compito più difficile: come rivoluzionare la Salernitana

Il secondo ribaltone stagionale viene ufficializzato in tarda mattinata: prima l’esonero di Pippo Inzaghi, poi l’ingaggio di Fabio Liverani, che oggi alle 12,30 terrà all’Arechi un’attesa conferenza stampa. Accanto a lui ci saranno l’amministratore delegato Maurizio Milan ed il direttore generale Walter Sabatini. Tocca all’ex allenatore di Parma, Lecce e Cagliari provare a salvare la Salernitana. Un obiettivo molto difficile, ma non impossibile. Il presidente Iervolino ed il dg Sabatini si concedono un’ultima chance, anche per dare un senso alla rivoluzione invernale. Con Inzaghi la squadra campana è finita su un piano inclinato: un punto nelle ultime sei gare e soprattutto tante difficoltà quando si è trattato di fare la partita. «Mi piace fare le battaglie esiziali con chi scelgo io», disse Sabatini nel giorno del suo ritorno a Salerno. Qualche settimana dopo, per dare fiducia a Pippo Inzaghi, esclamò: «È l’uomo giusto per condurre queste battaglie». Ma i punti non sono arrivati. La vittoria di Verona ha illuso tutti, un lampo in una serie di risultati negativi. È vero, contro Milan, Juve e Napoli le prestazioni ci sono state, ma i punti no, tutti sfumati nel finale di partita. Quando la squadra campana ha dovuto fare la gara, si è puntualmente incartata finendo per dare campo all’avversario, che ha sfruttato errori individuali e fragilità tattiche. Le tante assenze non hanno aiutato Inzaghi, che contro l’Empoli ha, però, fallito la partita più importante dell’anno con un approccio molto timido. Per l’allenatore piacentino appena 10 punti in 16 partite con una media di 0,6, superiore a quella di Sousa (3 punti nelle prime otto giornate) ma comunque insufficiente per salvarsi. Ecco allora l’ingaggio di Fabio Liverani, che Sabatini conosce molto bene. Per lui un contratto di cinque mesi con probabile rinnovo automatico in caso di salvezza.