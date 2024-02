Salernitana, disavventura per Sabatini: cosa è successo

"Una nuvola di fantozzi", così Walter Sabatini ha definito ciò che gli è capitato nel corso delle ultime ore. Il direttore sportivo della Salernitana , in piena lotta per evitare la retrocessione dopo l'esonero di Inzaghi e l'arrivo di Liverani , ha annunciato di essere stato vittima di un episodio sfortunato.

Cosa è successo a Sabatini?

Attraverso una storia Instagram, il direttore sportivo granata ha annunciato: "Inizio a credere all'esistenza della nuvola di Fantozzi... come se non bastasse, dopo la vertebra fratturata lo scorso mese, ieri sera ho deciso di fratturarmi una gamba, dunque per chi mi vedrà nel prossimo mese non vi spaventate (son veramente brutto), per Salerno mi bastano cuore e testa. Posso vivere anche senza polmoni, vertebre e gambe finché ho Salerno".