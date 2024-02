Salernitana, ritorno al passato: Fazio e Manolas come ai tempi della Roma

Hanno giocato insieme per tre stagioni nella Roma, dal 2016 al 2019. E sabato potrebbero ritrovarsi insieme al centro della difesa della Salernitana nella decisiva gara con il Monza di Palladino. Fazio e Manolas ne hanno vissute tante in maglia giallorossa, prima con Spalletti in panchina, poi con Di Francesco e Ranieri. Il greco, costretto a non giocare al Meazza contro l’Inter per sintomi influenzali, è pronto al debutto all’Arechi nel match che vale una stagione. Il Comandante è fuori da cinque gare per un problema a un polpaccio, ma si sta allenando da giorni con i compagni e dovrebbe giocare dall’inizio. Anche Jerome Boateng da ieri si allena con il gruppo e quindi Liverani potrà scegliere in caso di linea a quattro. Non è da escludere una staffetta proprio tra Fazio e Boateng. Dall’altra parte ci sarà l’ex Milan Djuric e servirà, dunque, una difesa fisica per fermare il gigante di Tuzla.