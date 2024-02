Milan duro: "Salernitana floscia, Iervolino molto deluso"

La delusione di Milan: "Ci aspettavamo una reazione"

Al termine del match col Monza, l'amministratore delegato Maurizio Milan ha commentato il difficile momento che sta attraversando la Salernitana: "C'è grande delusione da parte della dirigenza e della proprietà. Ci aspettavamo una reazione, almeno mentale, più forte e incisiva. Invece ho visto una squadra un po' floscia in campo almeno nei primi minuti. È un peccato perché ci siamo messi in gioco tanto, specialmente la dirigenza".

"La reazione non è stata all'altezza"

"La radice del problema? Sta negli undici che scendono in campo, in quelli che stanno in panchina e in chi li segue. Da parte nostra ci sono state scelte forse sbagliate nei rimedi che abbiamo apportato. Ora capiremo come ripartire. La reazione non è stata all'altezza, la squadra deve lottare di più, lo faremo notare al mister e ai ragazzi. Ritiro? Oggi è prematuro dirlo. Ci sono riflessioni già iniziate con il presidente, in serata capiremo come proseguire. Capiremo se serve il ritiro o altro per invertire la rotta. Il presidente è molto deluso dai giocatori, dalle promesse fatte e dai loro procuratori che avevano prospettato ben altra situazione. Questo è lo stato d'animo che mi ha trasmesso".