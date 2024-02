Candreva dopo il ko Salernitana, arriva il messaggio della moglie: "So cosa provi..."

SALERNO - Parole d’amore. “Lo so cosa provi. Con te. Sempre”. L’ha scritto in una storia Instagram, Allegra Luna, la moglie di Antonio Candreva, che in passato non aveva accolto positivamente la decisione del marito di accettare il trasferimento alla Salernitana. La moglie del centrocampista dei campani ha assistito da casa all'ennesima sconfitta dell'undici granata in questo campionato, provando dispiacere, ma riservando anche un pensiero dolce per il suo uomo, che sta attraversando un momento complicato dalle parti dell'Arechi.