Salernitana, Sabatini conferma Liverani: "Non è un allenatore in bilico"

Archiviata la pesante sconfitta interna con il Monza di Raffaele Palladino, la Salernitana ha ripreso ad allenarsi in vista dello scontro salvezza con l'Udinese di Cioffi. Nonostante le voci che hanno seguito l'ultimo 0-2 dell'Arechi, il ds granata Walter Sabatini ha ampiamente confermato la fiducia a mister Fabio Liverani , reduce dal secondo ko in due partite sulla panchina dei campani. Sabato, alle 15, la delicatissima sfida in terra friulana.

Sabatini conferma Liverani: "Non è in bilico, ha bisogno di fortuna"

Intervistato dai microfoni di Radio Serie A, il ds della Salernitana, Walter Sabatini, ha fatto il punto sulla posizione del suo allenatore: "Quella di Liverani non è una panchina in bilico, è una panchina ben salda. Liverani lo abbiamo preso per alcune caratteristiche che sta già dimostrando di avere e si vedono in allenamento come sul campo. L’ultima gara in casa, quella con il Monza, è stata dolorosamente persa, ma sul terreno di gioco si è visto che c’è un allenatore che ha portato messaggi positivi ai giocatori. Siamo assolutamente soddisfatti. Ovvio che ha bisogno di fortuna perché nel calcio serve vincere le partite, ma succederà. Io lo so".

L'ex direttore sportivo della Roma è poi tornato sulle operazioni di mercato condotte nella sessione di gennaio, per cui si era già scusato con Filippo Inzaghi, predecessore di Liverani: "Il mea culpa è un esercizio quotidiano per me. Ho fatto errori dal punto di vista della tempistica perché ho lavorato su operazioni che pensavo si sarebbero chiuse in fretta e invece si sono diluite nel tempo e alla fine ho lasciato la squadra sguarnita di giocatori perché nel frattempo ho collocato alcuni nostri giovani difensori che dovevano cambiare aria senza fare in tempo a portare sostituti, quindi dal punto di vista professionale è stata una carenza che più di chiunque altro, ha sfavorito l’allenatore e la squadra in generale".