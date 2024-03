Salernitana in crisi, si ripensa a Pippo Inzaghi

Pi ppo Inzaghi in panchina e Foggia o Taibi come ds? La Salernitana lavora per intrecciare presente e futuro. Non essendo fine stagione, definire la situazione non è facile. Ma il presidente Iervolino ci sta provando. «Nelle prossime ore decideremo», aveva detto l’ad Milan subito dopo la sconfitta con il Lecce. Inzaghi, che al momento vive a Salerno, è stato contattato già sabato sera e resta in attesa di sviluppi. Il club granata, lo ha detto chiaramente proprio Milan, non è contento neppure di Sabatini. Il nodo, quindi, sembra essere questo. L’eventuale ritorno di Inzaghi non è ovviamente compatibile con la permanenza di Sabatini. SuperPippo non ha dimenticato le parole del dg nella sua prima conferenza stampa a dicembre, quando il dirigente umbro esplicitamente disse che certe battaglie avrebbe preferito farle con uomini scelti da lui. Allora Sabatini pensava a De Rossi, poi Inzaghi vinse a Verona e si prese tempo. «Su Inzaghi ho puntato, poi Sabatini ha voluto mandarlo via», ha dichiarato Iervolino al Corriere dello Sport-Stadio.

Le condizioni per tornare: Pippo Inzaghi pronto

Per dare un senso a questa pessima stagione sarebbe opportuno iniziare già adesso a programmare, per quanto è possibile, la prossima provando a chiudere il campionato in corso con dignità. Se la scelta ricadrà su Inzaghi, bisognerà allungargli il contratto di un anno ed affiancargli un direttore sportivo che possa lavorare in sintonia con il tecnico piacentino. Pasquale Foggia e Massimo Taibi sono i nomi più scontati, con il primo, peraltro ex calciatore granata, che già in passato era stato sondato dalla Salernitana e che avrebbe un buon vantaggio. In questo modo la società campana darebbe un segnale ben preciso sul futuro.



Lo scenario per il futuro