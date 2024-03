Salernitana, per Liverani esonero in arrivo: pronto Colantuono

In casa Salernitana si va verso l'esonero per Fabio Liverani . L'avventura dell'ex Cagliari sulla panchina dei campani potrebbe essere finita dopo appena cinque partite: un pareggio in casa dell'Udinese e quattro sconfitte. La squadra è all' ultimo posto con 14 punti, a -9 dal Sassuolo penultimo.

Salernitana, Liverani esonerato: torna Colantuono?

Per sostituire Liverani, è pronta la soluzione che porterebbe al ritorno di Stefano Colantuono come traghettatore. L'ex allenatore di Atalanta e Udinese attualmente è il responsabile del settore giovanile della Salernitana e potrebbe essere promosso in prima squadra fino alla fine della stagione. Colantuono è stato già allenatore dei campani prima in Serie B, tra il 2017 e il 2018, poi in A nella stagione da neopromossa a cavallo tra la gestione Castori e le ultime dodici giornate di Nicola.