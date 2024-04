Salernitana, paura per Gomis: ricoverato dopo un malore in casa

A seguito di un lieve malore, accusato nella propria abitazione nella mattinata di oggi, 30 aprile, il centocampista della Salernitana Iron Gomis si trova osservazione presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno per ulteriori accertamenti. A renderlo noto è stata proprio la Salernitana, con un comunicato ufficiale.

Gomis, i numeri con la Salernitana

Arrivato in Campania lo scorso primo febbraio dei turchi del Kasimpasa con la formula del prestito con diritto di riscatto, Iron Gomis ha collezionato cinque presenze in Serie A. Il trequartista francese, in possesso del passaporto senegalese, compirà 25 anni il prossimo 9 novembre.