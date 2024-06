Un improvviso malore ha stroncato la vita di Gerardo Salvucci, magazziniere della Salernitana dal 2011. Persona educata, gran lavoratore, Salvucci era ben voluto da tutti. È stato trovato senza vita questa mattina sulla spiaggia di Sapri, la sua città di origine, che nel 2021 lo aveva premiato per la promozione in A della Salernitana. Il club di Iervolino in una nota ha espresso il proprio dolore ed il cordoglio alla famiglia