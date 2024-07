Ufficiale, Gyomber lascia la Salernitana: è rescissione consensuale

Dopo la retrocessione in Serie B, la Salernitana ha avviato i lavori di restauro della rosa per ritornare il prima possibile in massima divisione. Tra i tanti partenti figura anche Norbert Gyomber, che questa mattina, tramite il club, ha formalizzato la rescissione consensuale del suo contratto. Nel comunicato rilasciato dai granata si leggono anche le parole di commiato spese dalla società per un giocatore che negli ultimi anni ha anche portato la fascia da capitano al braccio: "La società ringrazia Gyomber per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata in questi anni, per la professionalità e l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".