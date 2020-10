Sampdoria, solo terapie per Gabbiadini

GENOVA - A due giorni dalla gara con la Lazio la Sampdoria ha sostenuto un allenamento al "Mugnaini" di Bogliasco con una seduta di scarico. Claudio Ranieri ha diviso la rosa in due gruppi di lavoro: uno sul campo 1, l'altro in palestra. Sessione individuale in campo per Keita, mentre Gabbiadini ha svolto terapie e lavoro specifico programmato. Rigenerativo per i calciatori tornati dalle nazionali Askildsen, Damsgaard e Yoshida. Domani, venerdì, per i blucerchiati è in programma una sessione pomeridiana.