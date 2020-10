Sampdoria, terapie e lavoro specifico per Gabbiadini

GENOVA - Dopo la gara con la Lazio, la Sampdoria è tornata ad allenarsi a Bogliasco in vista della trasferta di Bergamo con l’Atalanta. Giocatori a disposizione suddivisi in due gruppo dal tecnico Ranieri: i blucerchiati maggiormente impegnati nella gara con la Lazio hanno svolto una sessione rigenerativa, mentre gli altri disponibili, dopo una prima parte dedicata all’attivazione e ai circuiti tecnici, hanno svolto una serie di partitine a campo ridotto, alternate ad un lavoro aerobico. Terapie e specifico programmato per Manolo Gabbiadini. Per la giornata di domani è in programma una sessione mattutina.

La Lazio cade, è festa Sampdoria: e che esultanza Quagliarella!