Osti: "Non mi sembra che Ferrero voglia cedere la Sampdoria"

BERGAMO - Prima che cominciasse la sfida contro l'Atalanta, il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti ha detto la sua a Sky Sport: "Speriamo di disputare un campionato più tranquillo rispetto allo scorso anno. La sconfitta col Benevento non ce l'aspettavamo ma forse è anche una cosa salutare". Una considerazione poi su Gaston Ramirez: "Ha un contratto che scade nel 2021 come altri. E' la prima volta che succede nel nostro club, questo puo essere uno stimolo sia per i giocatori in questione che per noi per capire se il futuro sarà ancora insieme oppure no". Osti risponde così quando gli chiedono se la Samp sia ancora in vendita: "Non mi risulta che il presidente Ferrero voglia vendere il club".

La Lazio cade, è festa Sampdoria: e che esultanza Quagliarella!