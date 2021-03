Sampdoria, terapie per Ekdal

GENOVA - Ripresa dei lavori con allenamento mattutino per la Sampdoria che, a Bogliasco, ha affrontato una seduta cominciata con la consueta attivazione e proseguita con una sfida pallamano, esercitazioni per il possesso-palla, partita ad alta intensità e lavoro fisico intermittente verso la gara con il Milan. Assenti gli otto calciatori in giro per il mondo con le rispettive selezioni, a parte lo svedese Albin Ekdal che è già tornato e si è sottoposto a terapie dopo l'infortunio subito con la sua Nazionale. Ernesto Torregrossa, invece, ha proseguito nel suo programma individuale di recupero in palestra. Domani, martedì, per i doriani altra seduta mattutina.