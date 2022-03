Sampdoria, settimana chiusa con un test in famiglia. Anche Colley in nazionale

GENOVA - La Samporia si è ritrovata in mattinata per svolgere l'ultimo allenamento della settimana della sosta per le nazionali. I blucerchiati hanno svolto una partitella in familgia a ranghi misti con la partecipazione dei ragazzi della squadra Primavera dove sono andati in rete Quagliarella, Caputo e Magnani. Oltre ai sette nazionali assenti (Askildsen, Bereszynski Ekdal, Rincón, Sensi, Thorsby e Yoshida) si è aggiunto il gambiano Omar Colley, che è partito ieri pomeriggio alla volta del Marocco, dove sfiderà il Ciad con la sua nazionale. Capitolo infortunati: Per Nicola Murru e Ronaldo Vieira soltanto mezz'ora di lavoro con la squadra e a seguire, lavoro individuale di scarico. Ancora sedute personalizzate per Andrea Conti e Sebastian Giovinco. Percorsi di recupero per Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini. Ora due giorni di riposo, si torna in campo martedì.