La Sampdoria riparte il 6 luglio

GENOVA - Inizierà mercoledì 6 luglio la nuova stagione della Sampdoria di Marco Giampaolo: la squadra effettuerà una serie di visite e test tra Genova e il centro sportivo "Mugnaini" di Bogliasco. Poi il 9 luglio partirà per l'Alta Valle Camonica, dove alloggerà all'Hotel Mirella e si allenerà presso il centro sportivo di Temù (Brescia) dove resterà fino al 23 luglio. Definite anche le prime amichevoli: Castiglione (Eccellenza lombarda), Parma (Serie B) e il Bienno (Seconda Categoria bresciana) rispettivamente mercoledì 13, sabato 16 e domenica 17 luglio a Temù. Sabato 23 luglio i blucerchiati giocheranno contro il Brescia allo stadio Rigamonti. Ancora da definire un'amichevole inserita in agenda il 20 luglio.

Intanto sul fronte del mercato c'è l'interessamento dei turchi del Trabzonspor per il danese Mikkel Damsgaard che è reduce da una stagione complicatissima con appena 11 presenze a causa dei suoi problemi fisici con l'infezione al ginocchio destro che lo ha tenuto fermo per mesi. Il club vorrebbe trattenere il danese ancora per una stagione per poterlo nuovamente valorizzare e riportarlo ai livelli di due anni fa quando raggiunse una quotazione superiore ai 30 milioni di euro.