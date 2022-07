Ritiro Sampdoria, Augello: "Siamo motivati e Giampaolo è carico"

SAMPDORIA -La Sampdoria sta svolgendo il ritiro pre-campionato a Ponte di Legno (BS). Il terzino sinistro blucerchiato, Tommas Augello, si è detto carico in vista della nuova stagione: "Noi siamo carichi, anche il mister Giampaolo lo è. Sta rinfrescando i concetti a noi "vecchi". Il giocatore ha accennato alla fase difensiva della squadra: "Si tratta di un nuovo modo di difendere. All'inizio ho trovato un pò di difficoltà, poi i concetti si sono fatti più chiari. Iniziare da subito la stagione con lui sarà un vantaggio". Augello ha fatto il punto, infine, sui suoi obiettivi: "Ho fatto un percorso diverso, arrivando in Serie A a 25 anni. Sono contento di esseremi conquistato la A. Adesso lavoro il più possibile per restarci".