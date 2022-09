Sampdoria, doppia seduta di allenamento. Winks ancora a parte

GENOVA - Doppia seduta di allenamento al "Mugnaini" per la Sampdoria di Giampaolo. Di seguito il report pubblicato sul sito ufficiale del club blucerchiato: "Prosegue con una doppia seduta la preparazione della Sampdoria nella settimana di sosta del campionato. Marco Giampaolo e staff hanno programmato una mattinata di forza in palestra e trasformazione e un pomeriggio incentrato su partitelle in spazi ridotti. Oltre ai cinque nazionali – Bartosz Bereszynski, Filip Djuricic, Manolo Gabbiadini, Tomás Rincón e Abdelhamid Sabiri – sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco non hanno lavorato con i compagni i soli Harry Winks e Manuel De Luca, alla prese con i propri percorsi riabilitativi. Domani, giovedì, è in agenda un allenamento pomeridiano".